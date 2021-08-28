Викрито схему розкрадання держкоштів, призначених для ліквідації наслідків повені на Буковині

СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область. За наявною інформацією, підрядник не виконав аварійно-відновлювальні роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн.

За попередньою інформацією, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд.

Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн грн.

Втім, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, фактично роботи не виконані в повному обсязі, що дозволило зловмисникам привласнити 1,3 млн грн державних коштів.

Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні до оборудки особи.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Чернівецькій області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції та за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ