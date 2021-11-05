Волинські оперативники затримали на Київщині зловмисника, який незаконно торгував зброєю

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області виявили жителя Київщини, який розміщував оголошення про продаж вогнепальної зброї і боєприпасів. Після здійснення контролю за вчиненням злочину волинські поліцейські затримали його в Яготині. З’ясувалось, що порушник мав цілий арсенал зброї, яку хотів реалізувати.

Кілька тижнів тому співробітники ГУНП у Волинській області та Володимир-Волинського відділу поліції, під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури, здійснили перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї у невстановленого громадянина.

У подальшому поліцейські встановили продавця: ним виявився 45-річний житель Київської області, який займався переробкою стартової зброї на вогнепальну.

4 листопада зловмисник повторно збув вогнепальну зброю, після чого був затриманий «на гарячому».

«Під час обшуків у транспортному засобі і помешканні було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї і боєприпасів, зокрема: перероблений для подальшого збуту пістолет, більше сотні пістолетних набоїв різного калібру, дві гладкоствольні рушниці і боєприпаси до них, нарізну гвинтівку, нарізну рушницю, оптичний приціл, інструменти та устаткування для переробки зброї на вогнепальну. Також вилучено мобільний телефон, накладні з чеками, банківську картку, на яку перераховувались кошти за незаконно придбану зброю. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років», — розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області Руслан Гамольчук.

Затриманий у порядку ст. 208 КПК України зловмисник доставлений у Володимир-Волинський ізолятор тимчасового тримання.

Зараз вживаються заходи на встановлення осіб, які були покупцями переробленої зброї у цієї особи.

Сектор комунікації поліції Волинської області