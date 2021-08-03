Смерть Шишова: в Bellingcat заявили, что в Киеве действуют сотрудники ФСБ

Журналисты Bellingcat намерены направить все ресурсы на расследование резонансного дела.

В организации Bellingcat, которая занимается журналистскими расследованиями, комментируя смерть Виталия Шишова, заявили, что в Киеве присутствуют сотрудники российской ФСБ.

Об этом, в частности, сказал журналист-расследователь Христо Грозев в эфире радостанции «Эхо Москвы«.

По его словам, все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование дела о смерти Шишова. Грозев высказал мнение, что это не было самоубийством.

«Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство», — сказал он. // УНИАН