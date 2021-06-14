Выхватил нож и пробил колесо: в конфликт водителей в центре Киева вмешались полицейские

В столице между двумя водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один из мужчин повредил иномарку другого.

По факту хулиганских действий следователи начали уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киеве.

Так, во время движения транспорта на Парковой дороге между водителями автомобилей BMW и KIA произошел конфликт. В результате водитель KIA вышел из авто и пытался руками разбить стекло в BMW, а потом достал нож и пробил колесо.

Экипаж патрульных полицейских, который находился неподалеку, стал свидетелем инцидента и сразу задержал правонарушителя. Для документирования события вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Правоохранители установили личность правонарушителя, это — киевлянин, 1979 года рождения, ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как отметили правоохранители, по данному факту следователем начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.