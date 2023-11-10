Викрадали на замовлення та утримували в неволі десятки людей – затримано ОЗГ

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва викрито учасників організованої злочинної групи, які облаштували фіктивний реабілітаційний центр для викрадення на замовлення громадян та утримання їх в неволі.

За даними слідства, підозрювані облаштували у приватному секторі одного з районів Одеси фіктивний реабілітаційний центр для лікування нарко- та алкозалежних громадян.

Організував злочинну діяльність 32-річний мешканець Одеської області. Для забезпечення роботи «центру» він створив підконтрольну юридичну особу та залучив своїх знайомих.

Зловмисники через веб-ресурс під виглядом примусового лікування нарко- та алкозалежних осіб приймали замовлення на викрадення конкретних людей з поміщенням їх у «реабілітаційний центр».

«Послуга» з викрадення людини коштувала від 30 до 40 тисяч гривень. Щомісячний платіж за подальше утримання в «центрі» становив 20 тисяч гривень.

Замовник послуги повинен був вказати анкетні дані людини та повідомити місце її перебування.

Після отримання грошей за «пацієнтом» одразу виїжджали чоловіки спортивної статури, які примусово доставляли особу в псевдореабілітаційний центр. При цьому вони видавали себе за представників правоохоронних органів чи державних установ. Довідок про стан здоров’я «пацієнта» учасники угруповання не вимагали, медичних працівників серед персоналу центру не було.

Викрадених людей утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без жодних правових підстав та без належної медичної чи психологічної допомоги.

У людей відбирали мобільні телефони та всі особисті речі, обмежували будь-які їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб унеможливити будь-які спроби втечі.

На даний час перевіряється інформація щодо систематичного ведення потерпілим наркотичних засобів та умисного зараження вірусом імунодефіциту.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували факт викрадення на замовлення громадянина у Оболонському районі столиці.

Після отримання 40 тис. гривень винагороди трьох зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Правоохоронці провели 17 обшуків на території міста Одеси, у ході яких звільнили 20 людей, яких утримували в псевдореабілітаційних центрах проти їх волі.

Під час обшуків у фігурантів вилучили підроблені посвідчення різних правоохоронних органів, травматичну та вогнепальну зброю, гранату ф1, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, «чорнові» записи, шприці з невідомою речовиною та готівку.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Оболонського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Пресслужба Київської міської прокуратури