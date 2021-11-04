За фактом перешкоджання журналістській діяльності біля Києво-Печерської Лаври розпочато кримінальне провадження

Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки.

До поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській. В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Відділ комунікації поліції Києва