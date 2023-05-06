За колабораційну діяльність та пособництво ворогу судитимуть шістьох експрацівників Державної казначейської служби

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно шести колишніх працівників Державної казначейської служби України.

Їм інкриміновано колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору (ст. 111-1, ст. 111-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України добровільно обійняли псевдопосади керівників у незаконних органах влади, створених на території тимчасово окупованої Луганщини.

Вони здійснюють всебічне сприяння окупаційній владі, виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Також обвинувачені передали представникам держави-агресора матеріальні ресурси, діючи на шкоду державній безпеці та національним інтересам України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу ГУ «Д» ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора