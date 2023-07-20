За посягання на територіальну цілісність України судитимуть окупаційного голову Чаплинки на Херсонщині

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина рф за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачений після початку повномасштабного російського вторгнення перетнув державний кордон України через Кримський міст та в’їхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Змовившись із представниками збройних формувань держави-агресора, навесні 2022 року він обійняв посаду так званого «голови Чаплинської ВЦА».

Обвинувачений, вживав заходів для утвердження окупаційної влади на місцевості, створював умови для проведення псевдореферендуму, з метою зміни меж території та державного кордону, забезпечував обіг російського рубля.

Окрім того, він робив публічні виступи у підтримку окупаційної влади та публікував їх у соціальній мережі.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими УСБ України в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури