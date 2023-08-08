За повторне домашнє насильство над дружиною мешканець Стрийщини проведе понад рік за ґратами

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури 65-річного чоловіка визнано винним у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Його засуджено до 1 року 2 місяців позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що засуджений часто зловживав алкоголем та систематично вчиняв відносно дружини психологічне насильство.

Зокрема, це виражалось у словесних образах, що у свою чергу призвело до моральних та психологічних страждань, погіршення якості життя потерпілої. При цьому, на будь-які зауваження в його сторону – фігурант погрожував фізичною розправою. Все це викликало у жінки постійні побоювання за власну безпеку.

Слід зазначити, що чоловік вже був раніше судимий за аналогічний злочин, однак на шлях виправлення не став.

Відтак, суд погодився з доводами прокурора та прийняв відповідне рішення.

!Домашньому насильству немає виправдання!

Якщо Ви стали його жертвою – не мовчіть! Звертайтесь за допомогою!

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Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури