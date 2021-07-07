За пропозицію поліцейському 10 тис. грн. хабаря жителька м. Хмільника заплатить 17 тис. грн. штрафу

Прокурором Хмільницької окружної прокуратури в суді доведено винуватість 33-річної жительки м. Хмільника за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй влади).

У суді прокурором доведено, що обвинувачена пропонувала співробітнику Хмільницького районного відділу поліції неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн за те, аби той не складав щодо її чоловіка протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Поліцейські неодноразово попереджали правопорушницю про кримінальну відповідальність за пропозицію та надання службовим особам неправомірної вигоди. Втім жінка продовжувала вчиняти зазначені дії, які були задокументовані слідчо-оперативною групою.

Хмільницький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури