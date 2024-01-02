За психологічне насильство над ексдружиною та побиття колишнього тестя жителя Буковини засуджено до 5 роківув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 40-річного жителя Чернівецького району визнано винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень, домашньому насильстві та невиконанні обмежувальних заходів (ч. 2 ст. 125, ст. 126-1, ст. 390-1 КК України).

Встановлено, що підсудний вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення у період відбування умовного покарання. За сукупністю злочинів чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що будучи неодноразово притягнутим до адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім’ї, незважаючи на розірвання шлюбу з дружиною, припис суду про заборону наближатись та спілкуватись з нею, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, продовжив чинити психологічний тиск та погрожувати жінці фізичною розправою.

Крім того, у серпні минулого року, на ґрунті неприязних відносин він наніс легкі тілесні ушкодження своєму колишньому тестю.

Обвинувачений свою вину визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура