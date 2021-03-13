За розпусні дії щодо малолітньої повідомлено про підозру жителю Рівненщини

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У скоєному 22-річний житель Здолбунова не зізнається та жодних показів не надає.

Нагадаємо, четвертого березня до поліції звернувся батько малолітньої дівчинки, що із кінця січня до середини лютого його дитину розбещував 22-річний здолбунівчанин. Зловмисник надсилав непристойні фото на телефон через один із месенджерів.

Сьогодні, 12 березня, слідчі відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) зібрали достатньо доказів у справі та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За розбещення малолітньої дитини йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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