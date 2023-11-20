За розпусні дії та зґвалтування малолітньої доньки судитимуть горе-батька

Ювенальні прокурори Вінницької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вінницького району, який обвинувачується у зґвалтуванні малолітньої особи, незалежно від її добровільної згоди та вчиненні розпусних дій щодо неї близьким родичем (ч. 4 ст.152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідством установлено, що 53-річний житель однієї із територіальних громад Вінницького району навесні минулого року вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 11-річної доньки. Скориставшись тим, що вона нікому не розповіла про зазначену подію, у подальшому вчинив стосовно дитини ще й розпусні дії.

Прокуратура наполягатиме на справедливому покаранні для фігуранта справи. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури