За смертельне ножове поранення миколаївця затримали його дружину

6 грудня до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в будинку по пров. Кур’єрському вони виявили тіло 29-річного чоловіка з ножовим пораненням у живіт.

На місці події слідчо-оперативна група поліції встановила, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому завдала дружина під час сварки в ході спільного вживання алкоголю напередодні. На ранок жінка побачила, що він не подає ознак життя й викликала швидку.

Слідчі затримали 38-річну місцеву мешканку у порядку ст. 208 КПК України. Ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалого», за яке передбачено покарання до десяти років ув’язнення.

Наразі вирішується питання стосовно повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області