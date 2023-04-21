За вбивство та низку інших злочинів у Куп’янському районі судитимуть двох чоловіків

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно рідних братів.

За даними слідства, 8 січня 2023 року один з обвинувачених був у гостях у свого знайомого в м. Куп’янськ. Помітивши шафу зі зброєю та дочекавшись, коли господар помешкання заснув у іншій кімнаті, зловмисник викрав автомат Калашникова та 30 набоїв, які належали потерпілому.

Ще один злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом. Трагічна подія трапилась 27 січня цього року. Двоє братів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяли із собою викрадений одним з них автомат Калашникова та поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу с. Моначинівка.

Один з обвинувачених постукав у двері житлового вагону, який знаходився на території господарства, та, дочекавшись, коли господар відчинить двері, здійснив у його бік не менше шести пострілів з автомату.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Зловмисники проникли в середину вагону та забрали звідти інструменти, які належали господарю.

Обвинуваченим інкримінують вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, розбій, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного стану (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України), а одному з них — ще й викрадення, а також незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура