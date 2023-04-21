За вбивство та низку інших злочинів у Куп’янському районі судитимуть двох чоловіків

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Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно рідних братів.

За даними слідства, 8 січня 2023 року один з обвинувачених був у гостях у свого знайомого в м. Куп’янськ. Помітивши шафу зі зброєю та дочекавшись, коли господар помешкання заснув у іншій кімнаті, зловмисник викрав автомат Калашникова та 30 набоїв, які належали потерпілому.

Стрільба з автомата Калашникова в Тернополі | One Deal

Ще один злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом. Трагічна подія трапилась 27 січня цього року. Двоє братів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяли із собою викрадений одним з них автомат Калашникова та поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу с. Моначинівка.

Один з обвинувачених постукав у двері житлового вагону, який знаходився на території господарства, та, дочекавшись, коли господар відчинить двері, здійснив у його бік не менше шести пострілів з автомату.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Зловмисники проникли в середину вагону та забрали звідти інструменти, які належали господарю.

Обвинуваченим інкримінують вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, розбій, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у інше приміщення, в умовах воєнного стану (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України), а одному з них — ще й викрадення, а також незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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