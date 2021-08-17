За замах на вбивство жителя Миколаївщини затримали його раніше судимого знайомого

16 серпня ввечері до сектору поліцейської діяльності №1 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від лікарів, про те, що до них доставлений чоловік із різаною раною шиї.

З’ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що того вечора 39-річний зловмисник, який мешкає по вулиці Одеській у селищі Веселинове, запросив 37-річного знайомого до власної квартири.

У ході спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого власник квартири наніс постраждалому різану рану в області шиї.

Ніж поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ «Замах на умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Найближчим часом за погодженням із місцевою прокуратурою затриманому оголосять про підозру та судом буде обраний запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції миколаївської області