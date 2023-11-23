Закували чоловіка в кайданки та відібрали понад ₴2,2 млн. – у Києві затримано групу зловмисників

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи, які вчинили розбійний напад на чоловіка та заволоділи його грошовими коштами (ч. 4 ст. 187 КК України).

Слідством встановлено, що до складу злочинної групи входили жінка-організатор та двоє виконавців. Фігуранти, маючи при собі заздалегідь підготовлені знаряддя вчинення злочину, влаштували біля помешкання потерпілого засідку. Коли чоловік виходив з під’їзду, зловмисники здійснили на нього напад.

Застосовуючи до потерпілого сльозогінний газ, один із нападників придушив його за шию та затягнув до під’їзду. Інший в цей час пристебнув руку чоловіка кайданками до перил східців, щоб останній не міг чинити опір та втекти.

Після цього, зловмисники заволоділи сумкою потерпілого, у якій знаходилися майже 2 млн грн та понад 9 300 доларів США, та зникли з місця злочину.

За результатами комплексу заходів правоохоронці встановили та затримали організаторку злочину та двох виконавців.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисників вилучили частину викрадених грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури