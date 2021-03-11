Зарубил топором и сбежал: задержан подозреваемый в жесткой расправе над соседкой

Подозреваемый не смог объяснить причину своего поступка

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в селе Нерубайское Одесской области.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на его поиски правоохранителям понадобилось меньше двух суток. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов в Винницкой области, куда он отправился, надеясь избежать ответственности.

По словам задержанного, он ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

Следователи уже объявили ему о подозрении в умышленном убийстве. В рамках досудебного расследования назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. // Сегодня