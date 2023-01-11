Засуджено чоловіка, який пропонував прокурору щомісячну «винагороду» за сприяння у незаконному вилові риби у Чорнобильській зоні

За публічного обвинувачення прокурорів Вишгородської окружної прокуратури суд визнав громадянина винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Йому призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у 2016 році директор товариства з обмеженою відповідальністю пропонував начальнику відділу однієї з місцевих прокуратур Київської області від 20 до 50 тис грн неправомірної вигоди щомісячно.

За ці кошти прокурор повинен був не вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами незаконного вилову риби та її вивозу за межі Чорнобильської зони відчуження.

Після надходження такої «пропозиції» прокурор повідомив про це керівництво та уповноважені органи.

До набрання вироком законної сили громадянин перебуватиме під вартою.

Офіс Генпрокурора