Засуджено жителя Житомирського району, який прихистив знайомого та «пригостив» його смертельними побоями

Прокурор Житомирської окружної прокуратури довів у суді вину місцевого жителя, якому інкриміновано скоєння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Вироком суду йому призначено покарання – позбавлення волі строком на 7 років і 6 місяців.

Установлено, що трагічні події відбулися цьогоріч пізнього серпневого вечора у будинку приміського селища, де засуджений проживав разом із своєю співмешканкою.

Спочатку господарі прихистили знайомого, який попросився тимчасово пожити, бо посварився із своїми рідними.

Конфлікт виник після чергового спільного розпиття алкогольних напоїв. Господар будинку, неодноразово судимий за скоєння тяжких корисливих злочинів, дорікнув потерпілому, що той приховав залишок недопитої горілки. А для підсилення своєї вимоги взяв дерев’яну палицю та завдав потерпілому численних побоїв, залишивши його на ліжку.

Вранці господар зі співмешканкою поїхали до Житомира продовжити «святкування», а повернулися лише наступного дня. Тоді й виявили, що чоловік помер.

Експертиза встановила, що смерть настала від отриманих побоїв.

З дня затримання і дотепер засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури