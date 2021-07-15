Затримано аферистів, які приховували муміфіковане тіло господаря для заволодіння столичною квартирою

Правоохоронці встановили групу аферистів, яка шахрайським шляхом заволоділа житлом, що належало померлому самотньому літньому киянину. Зловмисники збиралися піддати кремації муміфіковане тіло власника квартири.

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію щодо орудування на території столиці групи осіб, яка незаконним шляхом заволоділа чужим нерухомим майном в Шевченківському районі, можливо, за причетності співробітників поліції. Однак проведена перевірка не підтвердила це припущення.

Встановлено, що до складу групи входили: 45-річний мешканець Київщини, який має право на здійснення адвокатської діяльності, наразі є підсудним у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом шахрайського заволодіння квартирою, розташованою у центрі столиці; 35-річний киянин — підсудний за фактом скоєння крадіжки з проникненням, а також — так звані «чорні нотаріуси» та окремі впливові кримінальні особи.

Однокімнатна квартира у Шевченківському районі Києва, на яку зазіхнули зловмисники, належала самотньому чоловікові 1932 року народження. Через свої зв’язки змовники дізналися, що власник житла не сплачує комунальні платежі та не виходить на зв’язок. Вони проникли до помешкання, де виявили мертвого дідуся, чим вирішили скористатися. За допомогою «своїх» нотаріусів, уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, датований 2010 роком, між фактичним господарем житла та мешканцем Луганської області, за підробленими документами.

Зібрані матеріали працівники Київського міського управління ДВБ НПУ скерували до слідчого управління столичної поліції, де було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство), ч.4 ст.190 (Шахрайство), ч.3 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) та ч.1 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Збираючись цілком заволодіти вищезазначеною квартирою, змовники вирішили провести кремацію тіла покійного. Для цього вони підшукали осіб, які за грошову винагороду – 1 000 доларів США – мали проникнути до помешкання, упакувати останки у спеціальний мішок та вивезти в обумовлене місце. Відповідно для цього ними були надані ключі від житла та свідоцтво про смерть.

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, затримали учасників злочинної групи після того, як вони передали першу частину оплати найманцям за виконану роботу.

За місцем мешкання фігурантів проведено санкціоновані обшуки, вилучено відмички для проникнення до приміщень, оригінали бланків та копії документів, а також набої.

На теперішній час аферисти затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання, очікуючи на оголошення підозри та обрання судом санкції. Призначено проведення низки експертиз. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочинної групи та причетності до інших аналогічних злочинних фактів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України