Затримано групу осіб, які 3 роки незаконно утримували киянина, щоб заволодіти його квартирою

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва співробітниками Шевченківського УП із залученням оперативних підрозділів ГУНП у Миколаївській та Запорізькій областях викрито групу осіб, які незаконно позбавили волі киянина з метою заволодіння його квартирою (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України).

31 березня 2021 року за адресами проживання фігурантів, у тому числі на території м. Миколаїв, були проведені обшуки.

Під час слідчих дій у приватному будинку учасника групи виявили двох громадян, які перебували у розшуку як безвісти зниклі.

Одного з них — 52-річного чоловіка — столичні правоохоронці розшукували з 2017 року. Як з’ясувалося, указана група осіб незаконно позбавила його волі та утримувала в цьому будинку з метою заволодіння належною йому квартирою у м. Києві.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві двох осіб — 51-річного мешканця Миколаєва та його 46-річну спільницю, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, які також можуть бути причетними до вчинення злочину, а також інші епізоди злочинної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура