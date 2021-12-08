Затримано злочинну групу «телефонних» шахраїв з Одеси, які ошукували пенсіонерів по всій Україні

Лише у Ладижині протягом тижня троє довірливих пенсіонерок віддали аферистам понад пів мільйона гривень. Двох зловмисників, неодноразово судимих за майнові злочини, 6 грудня поліцейські затримали на Черкащині. Аферисти «працювали» за відомою схемою «ваш родич потрапив у ДТП – потрібні гроші на лікування» в усіх регіонах країни.

За наявною інформацією, зловмисники ошукували літніх людей на території усієї країни. Пенсіонери довіряли дзвінкам зловмисників, які телефонували на стаціонарні телефони та повідомляли, що їх рідні потрапили в автопригоду, знаходяться у лікарні та їм терміново потрібні гроші на лікування. Літні люди віддавали чималі суми на порятунок рідних незнайомому чоловікові, який приходив до них додому.

6 грудня до поліції майже одночасно зателефонували дві мешканки Ладижина, віком 75 та 82 років, та повідомили, що стали жертвами шахраїв. Вони віддали незнайомцю усі свої заощадження на лікування рідних, які начебто потрапили в аварію. Одна з потерпілих надала поліцейським детальний опис чоловіка, який приходив до неї за грошима.

Як розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції Вінниччини Олександр Остроглядов, за записами з камер відеонагляду, розташованих неподалік помешкань потерпілих, поліцейські встановили, що до цих злочинів причетна одна й та сама особа.

Також оперативники з’ясували, що зловмисник мав спільника, який на автомобілі Opel підвозив його до будинків потерпілих. Поліцейські відстежили напрямок руху цієї автівки, передали орієнтування на її затримання колегам з Черкаської та Одеської областей та поїхали їх наздоганяти. Близько 23.00 год. на стаціонарному посту поліції в м. Умань патрульні зупинили автомобіль, на якому пересувались підозрювані та передали його слідчо-оперативній групі поліції Вінниччини.

Правопорушники — 38 та 41-річні жителі Одеси, неодноразово судимі за майнові злочини. У них поліцейські вилучили грошові кошти потерпілих, мобільні телефони та сім-картки.

Зловмисники затримані у процесуальному порядку та поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 ККУ КК України (шахрайство), та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. За такі злочини затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліція встановлює можливих спільників затриманих та перевіряє їх причетність до аналогічних злочинів на території Вінницької та інших областей.

Відділ комунікації поліції Вінницької області