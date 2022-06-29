Завершено розслідування відносно шести суддів АР Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога (відео)

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно шести суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, після анексії АР Крим у 2014 році судді продовжили свою роботу у незаконно створених судах анексованого Криму. Своїми діями вони забезпечили функціонування незаконних органів судової влади та сприяли представникам Російської Федерації у проведенні підривної діяльності на території України.

Загалом з початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно чотирнадцяти суддів та одного прокурора Автономної Республіки Крим, обвинувальні акти спрямовано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

ДБР