Жителя Ровенской области заподозрили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней сестрой

В Ровенской области мужчину подозревают в том, что он имел сексуальные отношения с 16-летней родной сестрой. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

По данным следствия, житель одного из сел Ровенского района на протяжении длительного времени имел половые отношения со своей родной несовершеннолетней сестрой. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка девочки.

Мужчине объявлено о подозрении (ч. 2 ст. 155 УК Украины). По статье ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании жителю Ровенской области меры пресечения. Также устанавливают другие обстоятельства возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица.

Здолбуновская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.