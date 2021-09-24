Жителя Ровенской области заподозрили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней сестрой

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В Ровенской области мужчину подозревают в том, что он имел сексуальные отношения с 16-летней родной сестрой. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

В Ровенской области брата заподозрили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней сестрой: открыто производство

По данным следствия, житель одного из сел Ровенского района на протяжении длительного времени имел половые отношения со своей родной несовершеннолетней сестрой. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка девочки.

Мужчине объявлено о подозрении (ч. 2 ст. 155 УК Украины). По статье ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании жителю Ровенской области меры пресечения. Также устанавливают другие обстоятельства возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица.

Здолбуновская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

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