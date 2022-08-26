Журналісти з’ясували особу співробітника СБУ, затриманого за державну зраду

Пресслужба СБУ повідомила, що результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру в державній зраді тимчасовому виконувачу обов’язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наразі імʼя підозрюваного у держзраді не повідомляється, але за даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, йдеться про колишнього заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Юрія Рябуху.

“За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого – березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога”, – повідомляє Офіс генпрокурора.