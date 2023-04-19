Житель Полтавщини представлявся у соцмережах жінкою та виманював гроші у чоловіків

Слідчі та дізнавачі Лубенського райвідділу поліції спільно з оперативними співробітниками карного розшуку, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, викрили шахрайську схему 36-річного мешканця Лубен, який ошукав громадян на понад 230 тисяч гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада минулого року фігурант створив сторінку у соціальній мережі та від імені жінки спілкувався з чоловіками. Імітуючи скрутне матеріальне становище, чоловік виманював гроші у користувачів мережі. Наразі слідству відомі декілька таких фактів шахрайства. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тисяч гривень. Слідчі поліції Лубенщини, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, повідомили 36-річному мешканцю Лубен про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 і 2 статті 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України».

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)