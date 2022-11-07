жителя кривого рогу, який скоїв розбійний напад на хмельниччині, засудили до 7 років ув’язнення

26-річний криворіжець подав касаційну скаргу, проте Верховний Суд залишив вирок без змін — 7 років і 4 місяці ув’язнення. Також усе його майно, окрім житла, підлягає конфіскації.

Нагадаємо, подія сталась 28 травня минулого року. Близько 8-ї години ранку власник придорожнього кафе, яке знаходиться неподалік с. Вербка, що на Летичівщині, прийшов на роботу і виявив, що замок на вхідних дверях пошкоджений, а самі двері із середини були підперті мішком.

Врешті господарю таки вдалося проникнути всередину, де він побачив незнайомого чоловіка. Той одразу почав погрожувати зброєю та, взявши з собою рюкзак з викраденими продуктами та коштами, втік в невідомому напрямку.

Власник закладу викликав працівників поліції та надав детальний опис розбійника. Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські виявили та затримали правопорушника, котрий якраз утікав через поле. У нього вилучили зброю та викрадене майно.

Розбійником виявився 25 річний житель Кривого Рогу, раніше судимий за майнові злочини. Його затримали в порядку 208 КПК України.

Тепер за скоєне йому доведеться провести понад 7 років за ґратами.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області