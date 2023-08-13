Жителя Прилуччини викрили у незаконному вирощуванні конопель та зберіганні вогнепальної зброї (фото)

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції затримали 46-річного мешканця Ічнянської громади, який незаконно організував міні-плантацію з вирощування елітних сортів конопель на території свого будинку, зберігав удома вогнепальну зброю, боєприпаси, набої та наркотики.

У результаті невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта, правоохоронці виявили теплицю з посівом 82-х рослин конопель елітних сортів. Теплиця містила все необхідне обладнання для ефективного культивування конопель. Крім того, кожна рослина була маркована биркою із зазначенням сорту.

У помешканні фігуранта правоохоронці виявили та вилучили 65 стебел висушених конопель, а також розфасовану у зіп-пакети та великі пакети рослинну речовину, схожу на канабіс. Загальна вага вилученого наркозілля становить понад 1 кілограм.

Окрім цього, поліцейські вилучили у зловмисника обріз гладкоствольної мисливської рушниці, газовий пістолет, переобладнаний під травматичний, ручні гранати Ф-1 та РГД-5 з запалами до них та понад 160 набоїв до вищевказаної зброї.

Виявлені предмети та речовини поліцейські вилучили та направили для проведення експертних досліджень.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі під процесуальним керівництво Прилуцької окружної прокуратури проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 2 ст. 310 (незаконний посів або вирощування конопель у кількості більше п’ятдесяти рослин).;

– за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області