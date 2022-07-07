Злочинне угруповання «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій у Львівській області знешкодила злочинне угруповання, яке «заробляло» на ввезенні в Україну імпортних авто та їх позачерговому оформленні.

Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Встановлено, що до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

За суму від 500 до 1000 дол США ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для постановки автівки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

Наступним етапом було безперешкодне митне оформлення – цю послугу зловмисники надавали за 50-150 дол США.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти — 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою),

ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадження для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Служба безпеки України