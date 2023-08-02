Злочинна група лісників Буковини незаконними порубками завдала державі збитків на ₴2 млн.

Працівники ДБР повідомили про підозру 5 колишнім співробітникам Берегометського лісомисливського господарства на Буковині, які завдали державі збитків на більше, ніж 2 млн гривень.

Встановлено, що відповідальні працівники Долішньошепітського лісництва під час проведення вирубок лісу свідомо вказували у документах менший діаметр зрубаної деревини, аби надалі «нажитися» на надлишку.

Незаконні кубометри вони оформлювали на приватну фірму, власницею якої є сестра одного із фігурантів провадження. Також вони підроблювали фіктивні товарно-супровідні документи.

Отримані гроші розподілялися між усіма учасниками схеми. Також вони намагалися легалізувати доходи, купуючи вживані авто преміумкласу за заниженою ціною.

Загалом, зловмисники незаконно зрубали понад 200 дерев, серед яких були ялини, ялиці та бук.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 2 млн грн.

Після початку розслідування злочинної діяльності, фігурантів було звільнено.

Працівники лісу підозрюються у перевищенні службових повноважень, незаконній порубці дерев у лісах, вчиненій повторно, службовому підробленні, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки та розтрати майна підприємства у великих розмірах, (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК, ч. 4 ст. 191)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вживаються заходи для арешту майна підозрюваних та відшкодування завданих збитків.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

ДБР