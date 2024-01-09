Зловмисник наніс ножове поранення мешканцю столичного Лісового масиву

На сходах багатоповерхівки киянин вдарив ножем чоловіка та втік. Поліцейські за орієнтуванням затримали зловмисника. Причини конфлікту встановлюються у межах розпочатого кримінального провадження.

До працівників поліції звернувся мешканець одного з багатоквартирних будинків Деснянського району столиці про те, що на сходах виявив свого сусіда з ножовим пораненням. Чоловіка, 1983 року народження, медики, госпіталізували до лікарні.

Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж й встановили особу зловмисника, ним виявився 40-річний місцевий житель. Оперативний черговий передав орієнтування з описом нападника й оперативники відшукали та затримали його неподалік місця вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, у межах якого слідчі будуть встановлювати всі обставини події.

За погодженням Деснянської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва