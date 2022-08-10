Злодій-невдаха намагався угнати КамАЗ, але, тікаючи, загубив паспорт та права

8 серпня до правоохоронців звернувся житель села Берестянка на Київщині та повідомив, що близько 3 години ночі в нього намагалися викрасти КамАЗ, припаркований на стоянці майнового комплексу.

Але викрадачеві завадив охоронець: чоловік зупинив вантажівку та витяг зловмисника. Лиходій утік, загубивши на місці злочину гаманець зі своїм паспортом та з посвідченням водія.

Поліція оперативно затримала горе-крадія, яким виявився 26-річний місцевий житель. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом з проникненням на територію комплексу, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.2 ст.289 ККУ]. Чоловікові загрожує до 8 років за ґратами.

Дякуємо відважному охоронцеві стоянки, який допоміг зупинити крадія!

Поліція Київської області