Зловмисник обчистив квартиру потенційної тещі, поки та була за кордоном

Днями у Малині до поліції звернулася жінка з повідомленням про крадіжку з квартири своєї матері, за якою вона наглядає за відсутності господині.

Заявниця розповіла, що напередодні у неї в гостях був чоловік, з яким у неї відносини. Вже після таких гостин жінка не знайшла ключів від житла матері. А за кілька днів, прийшовши до квартири, не виявила там плазмового телевізора «Samsung». Тож запідозрила у крадіжці залицяльника.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Малин) Коростенського райуправління.

Правоохоронці розшукали чоловіка, 31-річного місцевого жителя. Він у скоєному зізнався та розповів, що поки жінка відволіклася, забрав ключі. Того ж вечора пішов до чужого помешкання, де і викрав телевізор. А згодом – перепродав його знайомому.

Викрадене поліцейські вилучили вже в нового власника.

Відтак слідчими розпочато досудове розслідування за ст. 185 (Крадіжка) КК України.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, адже правопорушення він вчинив в умовах воєнного стану.

Коростенське районне управління поліції