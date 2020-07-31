Бизнес в удаленном режиме в Харькове: как это работает в условиях пандемии

В рамках борьбы с пандемией коронавируса, все компании должны были закупить дезинфекционные средства, делать чаще влажную уборку, обеззараживать воздух. Естественно, что пришлось также отказаться от разных публичных мероприятий, командировок и собраний. Все эти меры в действующих компаниях внедрялись в обязательном порядке. Удалось добиться даже того, что совещания проводились с помощью видеосвязи. Но все, же некоторым организациям пришлось даже закрыться, а многим перейти на удаленную работу.

Как проводилась работа в удаленном режиме

Если брать Харьков, то по данным портала OBYAVA, в общей сложности удаленно пришлось работать 14% сотрудникам, 8% указали, что им просто рекомендовали уйти на удаленку, но никто и никого не заставлял делать этого, 10% сказали, что были переведены на дистанционную работу только некоторые отделы. В Харькове проводился опрос и большая часть респондентов, которая составляет 78%, ответили, что они ходили и продолжают ходить на работу. Что касается Киева и Днепра, то большинство сотрудников все-таки работали дистанционно.

На портале объявлений OBYAVA.ua провели свой опрос среди работодателей. Всего в опросе принимало участие 360 бизнесменов, из них 87 украинских и 273 – иностранных, но все компании осуществляют свою деятельность в Харькове или других регионах Украины.

В итоге оказалось, что большинство компаний перевели своих работников на удаленную работу, некоторые перевели на дистанционную работу, но с сохранением зарплаты в полном размере. Есть небольшой процент компаний, которые все же не вводили никаких мер для борьбы с вирусом, но, как правило, это маленькие компании, где всего в штате числится до 10 сотрудников.

Почему дистанционная работа становиться популярной?

В Харькове ряд организаций согласились перейти на дистанционную работу, но только в том случае, если будет реальная угроза распространения вируса. Естественно, что руководство области позаботилось о том, чтобы была готова на такой случай вся техническая база. Все должно происходить поэтапно. На сегодня из дома работает примерно 4% работоспособного населения Харькова. Постепенно их количество уменьшается из-за ослабления карантинных мер.

Если брать в пример, компанию «NET Sputnick», то сейчас там специалисты разрабатывают план, как перейти в режим работы хоум–офис. С этой целью были созданы специальные IT-подразделения, которые проводят инвентаризацию, проверяют технику, комплектуют удаленные рабочие места всем необходимым, для комфортной работы сотрудника, также подготавливается доступ к серверам компании.

Что происходит с бизнесом Харькова ?

В больших компаниях было заявлено, что 80% работников перешли на дистанционную работу, а 20% имеют свободный график посещения. Коммуникации из-за этого пришлось также перевести в электронную сферу, стало поступать больше писем, участились телефонные разговоры между сотрудниками, используется активно скайп и мессенджеры.

В некоторых других компаниях пока что работать в хоум-офисе получается у 50% сотрудников. Сейчас не составит никакого труда отыскать компании, в которых сотрудники работают на дистанционке, потому что им пришлось вернуться не так давно из стран, где эпидемиологическая ситуация сложная.

Стоит напомнить, что массовые переходы на удаленную работу начались с 16-17 марта. Естественно, это привело к тому, что увеличился трафик мессенджеров.

Чаще стал использоваться сервис по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию. Некоторым компаниям пришлось даже усилить работу колл-центров.

Операторам приходиться во время осуществления звонка приходиться уточнять дополнительно информацию о посещении других стран, выяснять приходилось ли им контактировать с лицами, у которых были симптомы коронавируса.

«Новая почта» приняла решения о разведении сотрудников. Вся корпоративная работа в Харькове и области осуществляется с соблюдением правил карантинных норм. Для этого разрабатывается специальный график, при котором смены работников не пересекаются. Это позволяет максимально минимизировать угрозу для здоровья работников. Реализация этой меры, возможно при изменении времени работы отделений, некоторые офисы могут вообще приостановиться.

Если оценивать картину, в общем, то можно смело заявлять о том, что бизнес переходит на дистанционную работу. Уже на начальном этапе, руководители научились решать массу технических задач. Но надо помнить, что может возникнуть проблема с тем, что сложно управлять всеми в таком режиме Как результат, тотальный контроль станет еще большей нагрузкой на управляющее звено.

Руководитель должен уметь не провоцировать тревогу, внести в работу сотрудников позитивные нотки, сохранить управленческие планерки и постановки задач на определенный период, для этого вполне возможно устраивать видеоконференции. К которым смогут подключаться все сотрудники компании.