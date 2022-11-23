Как веб-аналитика позволяет организовывать работу на основе анализа полученных данных

С помощью веб-анализа можно собирать и оценивать все каналы цифрового маркетинга, что позволяет современные методы работы, при которых решения и рекомендации по развитию основаны на аналитических данных, основанных на веб-анализе.

Эксперты компании MixDigital рассказывают что такое веб аналитика и о том, какую пользу бизнес может получить от работы с анализом данных.

Оценка с помощью веб-аналитики

Веб-анализ, также называемый цифровым анализом, — это общий термин для методов непрерывного сбора, анализа и оценки количественных и качественных данных о том, как работает один или несколько веб-сайтов (веб-страниц или приложений), на основе взаимодействия его посетителей.

Веб-анализ дает возможность собрать и оценить все цифровые каналы, по которым сайт/бренд общается с посетителями в режиме онлайн, собранную информацию о том, как, когда и откуда посетители пришли на сайт, а также что, где и как часто посетитель взаимодействует с веб-сайтом — это выбор данных, которые отслеживаются и составляют основу веб-аналитики. Именно этот процесс позволяет организовывать работу на основе анализа полученных данных.

Обычно этим занимается рекламное агентство, которому поручают оптимизировать сбор и анализ данных для выработки верной маркетинговой стратегии. От первоначального обзора до полной настройки и проверки сбора данных, отчетности, визуализации и рекомендаций.

Работа начинается с того, что цифровые аналитики проводят проверку работоспособности существующего набора средств отслеживания и таргетинга на веб-сайте, где проверяют надежность собранных и представленных данных. Затем составляется план действий, что необходимо исправить/реализовать, чтобы данные, на которых основывают будущие решения и рекомендации, были надежными для всех цифровых каналов.

Затем следует непрерывный диалог о возможностях оптимизации тех частей цифрового ландшафта, которые составляют конкретные бизнес-цели, и о том, как можно эффективно измерять, отслеживать и оптимизировать возможности для их достижения.

Непрерывный веб-анализ следует на протяжении всего проекта, когда устанавливаются отчеты / визуализации и объединяют данные из всех инструментов в проекте, чтобы иметь возможность совместно отслеживать результаты бизнес-целей и KPI, текущий анализ трафика, маркетинговые кампании и оптимизацию контента.

Почему веб-аналитика?

Непрерывная работа с веб-анализом имеет решающее значение для бизнеса, чтобы гарантировать, что его цифровое присутствие и работа, проделанная в цифровом ландшафте, принесут желаемый эффект. Это позволяет принимать более точные и экономичные решения как в режиме онлайн, так и в автономном режиме, а также может помочь компании оптимизировать все каналы для стимулирования роста на основе решений, основанных на данных.

Различные типы веб-аналитики

Анализ сайта

Анализу сайта предшествует гипотеза или желание составить карту потоков посетителей или поведения посетителей. Обычно вы хотите улучшить пользовательский опыт, чтобы им было легче находить то, что они ищут, и/или лучше конвертировать как для микро-, так и для макроцелей. Существует также ценность в анализе за пределами сайта, т.е. ссылки или упоминания на социальных платформах, блогах и т. д.

Анализу сайта предшествует гипотеза или желание составить карту потоков посетителей или поведения посетителей. Обычно вы хотите улучшить пользовательский опыт, чтобы им было легче находить то, что они ищут, и/или лучше конвертировать как для микро-, так и для макроцелей. Существует также ценность в анализе за пределами сайта, т.е. ссылки или упоминания на социальных платформах, блогах и т. д. Анализ трафика

Целью анализа трафика является оценка потоков входящего трафика из различных источников. В зависимости от контекста и того, приходит ли посетитель через органический или купленный канал, поведение может выглядеть очень по-разному. Например, это может быть ситуация, когда кто-то активно ищет нас по сравнению с тем, кто приходит к нам через рекламу. Анализ трафика является важной частью оценки каждого канала. Мы делаем этот тип анализа на постоянной основе. Свяжитесь с нами, и мы расскажем вам больше.

Целью анализа трафика является оценка потоков входящего трафика из различных источников. В зависимости от контекста и того, приходит ли посетитель через органический или купленный канал, поведение может выглядеть очень по-разному. Например, это может быть ситуация, когда кто-то активно ищет нас по сравнению с тем, кто приходит к нам через рекламу. Анализ трафика является важной частью оценки каждого канала. Мы делаем этот тип анализа на постоянной основе. Свяжитесь с нами, и мы расскажем вам больше. Набор инструментов анализа

Основой для начала работы с веб-аналитикой является внедрение и настройка правильного инструмента аналитики. Наши сертифицированные специалисты помогут вам составить индивидуальный набор исходя из ваших целей и амбиций. Если на сегодняшний день набор уже установлен, мы можем помочь вам провести проверку, чтобы убедиться, что соответствующие данные собираются правильно и используются эффективным образом.

Возможности веб-аналитики

Непрерывное тестирование и анализ данных — один из важнейших ключей к успеху в цифровом маркетинге, отмечают специалисты компании. Современные средства сбора и анализа данных позволяют: