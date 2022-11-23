Как веб-аналитика позволяет организовывать работу на основе анализа полученных данных
С помощью веб-анализа можно собирать и оценивать все каналы цифрового маркетинга, что позволяет современные методы работы, при которых решения и рекомендации по развитию основаны на аналитических данных, основанных на веб-анализе.
Эксперты компании MixDigital рассказывают что такое веб аналитика и о том, какую пользу бизнес может получить от работы с анализом данных.
Оценка с помощью веб-аналитики
Веб-анализ, также называемый цифровым анализом, — это общий термин для методов непрерывного сбора, анализа и оценки количественных и качественных данных о том, как работает один или несколько веб-сайтов (веб-страниц или приложений), на основе взаимодействия его посетителей.
Веб-анализ дает возможность собрать и оценить все цифровые каналы, по которым сайт/бренд общается с посетителями в режиме онлайн, собранную информацию о том, как, когда и откуда посетители пришли на сайт, а также что, где и как часто посетитель взаимодействует с веб-сайтом — это выбор данных, которые отслеживаются и составляют основу веб-аналитики. Именно этот процесс позволяет организовывать работу на основе анализа полученных данных.
Обычно этим занимается рекламное агентство, которому поручают оптимизировать сбор и анализ данных для выработки верной маркетинговой стратегии. От первоначального обзора до полной настройки и проверки сбора данных, отчетности, визуализации и рекомендаций.
Работа начинается с того, что цифровые аналитики проводят проверку работоспособности существующего набора средств отслеживания и таргетинга на веб-сайте, где проверяют надежность собранных и представленных данных. Затем составляется план действий, что необходимо исправить/реализовать, чтобы данные, на которых основывают будущие решения и рекомендации, были надежными для всех цифровых каналов.
Затем следует непрерывный диалог о возможностях оптимизации тех частей цифрового ландшафта, которые составляют конкретные бизнес-цели, и о том, как можно эффективно измерять, отслеживать и оптимизировать возможности для их достижения.
Непрерывный веб-анализ следует на протяжении всего проекта, когда устанавливаются отчеты / визуализации и объединяют данные из всех инструментов в проекте, чтобы иметь возможность совместно отслеживать результаты бизнес-целей и KPI, текущий анализ трафика, маркетинговые кампании и оптимизацию контента.
Почему веб-аналитика?
Непрерывная работа с веб-анализом имеет решающее значение для бизнеса, чтобы гарантировать, что его цифровое присутствие и работа, проделанная в цифровом ландшафте, принесут желаемый эффект. Это позволяет принимать более точные и экономичные решения как в режиме онлайн, так и в автономном режиме, а также может помочь компании оптимизировать все каналы для стимулирования роста на основе решений, основанных на данных.
Различные типы веб-аналитики
- Анализ сайта
Анализу сайта предшествует гипотеза или желание составить карту потоков посетителей или поведения посетителей. Обычно вы хотите улучшить пользовательский опыт, чтобы им было легче находить то, что они ищут, и/или лучше конвертировать как для микро-, так и для макроцелей. Существует также ценность в анализе за пределами сайта, т.е. ссылки или упоминания на социальных платформах, блогах и т. д.
- Анализ трафика
Целью анализа трафика является оценка потоков входящего трафика из различных источников. В зависимости от контекста и того, приходит ли посетитель через органический или купленный канал, поведение может выглядеть очень по-разному. Например, это может быть ситуация, когда кто-то активно ищет нас по сравнению с тем, кто приходит к нам через рекламу. Анализ трафика является важной частью оценки каждого канала. Мы делаем этот тип анализа на постоянной основе. Свяжитесь с нами, и мы расскажем вам больше.
- Набор инструментов анализа
Основой для начала работы с веб-аналитикой является внедрение и настройка правильного инструмента аналитики. Наши сертифицированные специалисты помогут вам составить индивидуальный набор исходя из ваших целей и амбиций. Если на сегодняшний день набор уже установлен, мы можем помочь вам провести проверку, чтобы убедиться, что соответствующие данные собираются правильно и используются эффективным образом.
Возможности веб-аналитики
Непрерывное тестирование и анализ данных — один из важнейших ключей к успеху в цифровом маркетинге, отмечают специалисты компании. Современные средства сбора и анализа данных позволяют:
- Лучше узнать своих клиентов.
- Помочь оптимизировать цифровые каналы для стимулирования роста.
- Гарантировать, что работа в цифровом ландшафте дает желаемый эффект.
- Получить доступ к большому объему данных.