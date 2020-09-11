МВФ требует от Украины гарантий независимости всех антикоррупционных органов

Для продолжения программы финансовой поддержки МВФ, Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время брифинга 10 сентября в Вашингтоне заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

«Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда — это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ», — сказал Райс.

Он добавил, что в настоящее время идут переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by. «Назвать дату прибытия миссии с ее первого пересмотра я пока не могу», — отметил официальный представитель.

Как сообщал Укринформ, министр финансов Сергей Марченко 9 сентября во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что Минфин ожидает завершения пересмотра программы stand-by в ближайшее время, а также ждет транша от Международного валютного фонда до конца года.

Украина в этом году уже получила $2,1 миллиарда от МВФ и, по предварительным прогнозам Министерства финансов, к концу года может получить от Фонда еще $1,4 миллиарда.