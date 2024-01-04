Польща заявила про безстрокове ембарго на експорт української агропродукції

У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, — повідомили у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі в мережі “Х”. “Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть”, — заявив міністр. Секерський підкреслив важливість переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень. Вимоги протестувальників міністр підтримує, однак вони повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС. 4 січня вранці польські фермери відновили блокування пункту пропуску “Шегині-Медика” з вимогами дотації на кукурудзу або збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Раніше Секерський заявляв, що ембарго на українське зерно зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.