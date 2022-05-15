Российская агрессия в Украине сильно ударит по мировым запасам продовольствия

Пищевая промышленность находится в экстремальной ситуации. Украина является одним из важнейших в мире экспортеров сельскохозяйственной продукции, такой как пшеница, ячмень, кукуруза и рапс, а также крупным производителем и экспортером подсолнечного масла. Вторжение России в Украину и продолжающаяся война означают дальнейшую эскалацию конъюнктуры мирового рынка с нехваткой сырья и упаковки, которая фактически началась гораздо раньше. Пока споры по контрактам с подсолнечным маслом готовятся рассматривать в арбитраже Fosfa, мир готовится к продовольственному кризису.

С весны 2020 года последствия пандемии привели к возникновению глобальных узких мест, когда спрос на все виды ресурсов значительно превышает предложение. Вдобавок ко всему, засухи и наводнения также повлияли на урожай во всем мире, а хаос с судоходством, а теперь и развязанная Россией война еще больше усугубили ситуацию. Многие контракты срываются и переносятся уходя в зону форс-мажора при рассмотрении в арбитраже FOSFA и Gafta.

Дефицит, вызванный войной

Украина и Россия являются крупными экспортерами пшеницы, овса, кукурузы и подсолнечного масла. Дефицит, вызванный войной, уже привел к тому, что цена выросла на 28-52 процента всего за две недели марта.

Со времен Второй мировой войны не было такой большой потребности в гуманитарной помощи, как сейчас. 276 миллионов человек не получают необходимого им питания, а для 44 миллионов оно остро необходимо.

Еще до войны цена на пшеницу, среди прочего, резко возросла, а сейчас ее предложение быстро падает, что является движущей силой роста цен. Экспорт из Украины остановлен, а из-за санкций трудно, если не невозможно, вести дела с Россией. На обе страны приходится чуть более трети мирового производства пшеницы и 80 процентов подсолнечного масла.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что война будет иметь серьезные последствия не только для Украины и России, но и для миллионов людей в других странах», — отмечают в ООН.

Ежедневно ВПП оказывает продовольственную помощь более чем 100 миллионам человек, но война и ценовой шок последних месяцев подорвали казну агентства ООН.

Российская агрессия в Украине сильно ударит по мировым запасам продовольствия

Украина известна как житница Европы. Плодородная земля кормит людей по всей планете. Это крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла, а также шестой по величине экспортер ячменя и кукурузы, седьмой по величине экспортер рапса и девятый по величине экспортер сои и пшеницы.

Но сможет ли Украина в этом году экспортировать сельхозпродукцию в больших объемах, неясно. Уже сейчас понятно, что более десяти процентов пахотных земель не могут быть обработаны из-за войны, и неизвестно, насколько украинские фермеры могут сеять яровые культуры. Дефицит топлива велик. Многое из того, что есть, нужно для обороны страны, а без дизеля тракторам в поля не выехать.

Некоторые страны, особенно сильно пострадали от этого. По данным Международного фонда сельскохозяйственного развития, рост цен на продовольствие и нехватка некоторых продуктов уже ощущаются на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Пострадают и страны, где нет голода

Египет, Турция, Бангладеш, Пакистан являются крупными импортерами пшеницы из России и Украины. Только Египет импортировал более одиннадцати миллионов тонн пшеницы в 2020 году, и повышение цен ранее вызывало большое общественное недовольство и так называемые хлебные бунты. Эксперты рынка беспокоятся о том, как будет развиваться ситуация в 2022 году, сейчас в центре внимания война в Украине.