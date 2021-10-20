В связи с подорожанием газа и угля многие переходят на топливные пеллеты: что это такое?

Все больше потребителей, которые предпочитают отапливать помещения самостоятельно, отдают предпочтение такому материалу, как пеллеты. Это сырье отличается своей экологичностью, так как оно изготовлено из натуральных материалов. Чаще всего брикеты производят из древесины, но в некоторых случаях для изготовления этого топлива применяются отходы сельскохозяйственной промышленности.

В связи с ростом стоимости на централизованное отопление и на газ даже пеллеты в Киеве пользуются высоким спросом среди владельцев частніх домохозяйств, — отмечают представители компании «БиоЭнергоБанк». Ведь с помощью такого топлива можно отопить целый дом.

Виды материалов для производства топливных пеллетов

На современном рынке представлено большое количество пеллетов, которые изготовлены из различных видов сырья. Можно выделить несколько самых распространенных видов материала, которые используют для производства пеллетов, а именно:

Агропеллеты. Чаще всего такой тип топлива производят из соломы. Такой материал не отличается высоким показателем тепловой отдачи во время использования, но он имеет довольно-таки низкую стоимость. Более высокого показателя тепловой отдачи удалось добиться благодаря использованию соломы рапсовой категории.

Пеллеты из шелухи. Этот тип топлива производят из шелухи подсолнечника. Стоит отметить, что такие гранульные пеллеты могут быть сильными конкурентами тем гранулам, в основе состава которых лежит бурый уголь. Стоит отметить, что золу, которую выделяют пеллеты из шелухи, можно использовать в качестве удобрения для различных видов агрокультур. Также такой материал отличается своей низкой стоимостью.

Торфяные пеллеты. Этот тип сырья можно назвать безотходным и экологичным. Чаще всего топливо, в основе которого лежит торф, используют на различных промышленных производствах. Данный фактор обусловлен тем, что такой тип пеллетов выделяет большое количество золы. А с этими отходами может справиться исключительно промышленное оборудование.

Макулатурные пеллеты. Во время их производства используется особая технология. Сырье не высушивают, как в других случаях, а наоборот его увлажняют. Только после этого его отправляют под пресс для формирования гранул.

Стоит отметить, что среди всех материалов, о которых написано выше, самым затратным является макулатура. Высокие расходы на данный материал обусловлены особенностями производства данной категории пеллетного топлива.

Особенности изготовление пеллетного топлива

Для того чтобы изготовить пеллеты, необходимо использовать любой вид сырья, в котором содержиться лигнин. Именно поэтому для производства топливных гранул используют различные виды деревьев. Чаще всего применяют именно хвойные деревья. Стоит отметить факт того, что из лиственного вида деревьев можно произвести более качественное топливное сырье. Хвойные породы используют потому, что их обработка менее затратна, чем для лиственных деревьев, — отмечают специалисты компании.