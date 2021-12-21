Як за допомогою депозиту накопичити гроші на квартиру?

Купівля житла – мрія багатьох людей. Мільйони українців проживають у великих містах на орендованих квартирах. Такий підхід має переваги: ​​свобода пересування, використання чужої побутової техніки, меблів тощо. Однак у нього є й істотний недолік: щомісяця доводиться віддавати солідну суму власнику нерухомості, так і не стаючи її власником.

Багато громадян йдуть альтернативним шляхом. Вони оформляють іпотеки та купують квартири в кредит. Перевага такого підходу в тому, що з кожним щомісячним платежем позичальник все ґрунтовніше набуває прав власника нерухомості. А якщо говорити про недоліки, то доводиться винагороджувати банк солідними відсотками. Навіть за невисокої ставки за багато років вони формують пристойну суму.

Як вирішити житлове питання ефективно? Один із перевірених та надійних варіантів – накопичити потрібну суму грошей, та купити квартиру без використання іпотеки. Або хоча б внести левову частку від її вартості, щоб не обтяжувати себе великою позикою. Обираючи такий шлях, багато громадян накопичують гроші не у скарбничках, а відкривають депозити у доларах. Експерти з «Банк Кредит Дніпро» наводять аргументи на користь цього рішення.

Чому заощадження слід інвестувати

Насамперед обговоримо питання інфляції. Саме вона планомірно та безупинно знецінює гроші. Її ефект легко помітити практично – він проявляється у зростанні цін. А тому купівельна спроможність грошей, які просто лежать «мертвим вантажем», поступово зменшується. Вкладення коштів у банківський депозит вирішує цю проблему. Більш того, у довгостроковій перспективі накопичення вдається примножити.

Аргументи вкладення грошей на депозит:

Компенсація інфляції . Ставки за інвестиційними банківськими рахунками – невисокі. І все-таки вони приносять прибуток на вкладені кошти. Часто його цілком достатньо для покриття інфляції. А це означає, що створювані заощадження, як мінімум, не будуть знецінюватись.

. Ставки за інвестиційними банківськими рахунками – невисокі. І все-таки вони приносять прибуток на вкладені кошти. Часто його цілком достатньо для покриття інфляції. А це означає, що створювані заощадження, як мінімум, не будуть знецінюватись. Накопичення капіталу . Якщо гроші збираються для реалізації заповітної мрії, витрачати їх не варто. І тому отримуваний прибуток слід реінвестувати. Це дозволяє використати важливу перевагу «складних відсотків». І в довгостроковій перспективі ефект від капіталізації прибутку створюється дуже значний.

. Якщо гроші збираються для реалізації заповітної мрії, витрачати їх не варто. І тому отримуваний прибуток слід реінвестувати. Це дозволяє використати важливу перевагу «складних відсотків». І в довгостроковій перспективі ефект від капіталізації прибутку створюється дуже значний. Неможливість термінового використання заощаджень . Коли гроші лежать удома, у скарбничці, завжди існує ризик їх витратити. Нехай навіть йдеться про екстрену ситуацію, а не купівлю нової побутової техніки. Але якщо кошти вкладені на банківський рахунок, та ще й без можливості передчасного розірвання договору, хоч-не-хоч доведеться чекати закінчення терміну дії депозиту.

. Коли гроші лежать удома, у скарбничці, завжди існує ризик їх витратити. Нехай навіть йдеться про екстрену ситуацію, а не купівлю нової побутової техніки. Але якщо кошти вкладені на банківський рахунок, та ще й без можливості передчасного розірвання договору, хоч-не-хоч доведеться чекати закінчення терміну дії депозиту. Корисна звичка. Достатньо вибрати депозит із можливістю поповнення, і капітальну базу легко збільшувати. Це формує корисну звичку щомісяця вкладати на рахунок заощадження, що створюються. Збільшується сума депозиту – інтенсивніше нарощується прибуток.

Коли на рахунку акумулюється солідний капітал, його можна використовувати. Наприклад, закрити депозит, отримати гроші та купити бажану квартиру. Якщо зібраної суми замало, можна звернутися за допомогою до родичів, друзів або оформити кредит. У будь-якому випадку набагато простіше рухатися до заповітної мрії, коли вже зроблено перші кроки.