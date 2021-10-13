Інформація щодо «зношеності» ГТС України, яку Путіну підсунули «нукери», не відповідає дійсності

Заява президента РФ Владіміра Путіна щодо “зношеності” газотранспортної системи України не відповідає дійсності.

Про це УНН заявили в пресслужбі Оператора ГТС України.

“Інформація, озвучена президентом РФ щодо „зношеності“ газотранспортної системи України, не відповідає дійсності”, — заявили в ОГТСУ.

У пресслужбі зазначили, що раніше подібні тези коментував Генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

Так, за словами Макогона, Оператор проводить масштабну програму модернізації ГТС. Зокрема, у цьому році було профінансовано майже 4,6 млрд грн на ремонти, діагностику, технічне обслуговування та капітальні інвестиції.

Також будуються дві нові компресорні станції — “Бар” та “Яготин”, ще вісім планується закінчити до 2025 року. План розвитку ОГТСУ передбачає інвестиції у обсязі 1,5 млрд доларів у наступні 10 років, заявив директор ОГТС 11 жовтня.

“Нажаль статистика інцидентів підказує, що російським колегам теж слід збільшити інвестиції у підтримку власної ГТС. Північний потік — це лише незначно частина російської ГТС, яка потребує щоденної уваги. Тому кошти, що були витрачені на надлишковий Північний Потік 2, можна було б витратити на оновлення російської ГТС”, — написав Макогон.

Володимир Путін сьогодні під час виступу на пленарному засіданні форуму “Російський енергетичний тиждень” заявив, що Росія відправляє в Європу стільки газу, скільки просять партнери.

Однак збільшувати транзит через Україну “небезпечно”, так як нібито “знос труби там становить 80%” і вона може “луснути”.