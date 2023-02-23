Китай, заражений «путінізмом», з трибуни ООН закликав не давати зброю Україні

Китай виступає за припинення західних поставок зброї в Україну, оскільки це нібито заважає настанню миру.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бін на Генасамблеї організації.

За його словами, позиція Китаю щодо війни в Україні завжди була “послідовною і чіткою”. Дай Бін зазначив, що “єдиний спосіб вирішити українську кризу” — це діалог.

“Головним пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню і бойових дій без зволікань. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні. (…) Відправка зброї не принесе миру, підливши масла у вогонь тільки посилить напруженість”, – заявив дипломат.

Представник Китаю озвучив недвозначний докір на адресу Росії, заявивши про необхідність “поважати територіальну цілісність всіх країн”, а також “уникати нападів на цивільне населення і цивільну інфраструктуру”.

Однак тут же Дай Бін додав, що “слід серйозно ставитися до законних побоювань щодо безпеки всіх країн” – очевидний натяк на підтримку російських претензій до Заходу.

Окремо китайський дипломат підкреслив неприпустимість застосування ядерної зброї в поточній війні.

“Ядерна зброя не може бути використана, ядерна війна не може бути розв’язана”, – заявив Бін.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На Мюнхенській конференції з безпеки головний дипломат Китаю Ван і заявив, що Китай має намір 24 лютого опублікувати документ, що пропонує політичне рішення для припинення війни в Україні.

За даними видання Bloomberg, Західні чиновники вважають, що китайські мирні пропозиції будуть в цілому співзвучні з ідеями російського диктатора Володимира Путіна. У план, ймовірно, будуть включені заклики до припинення вогню і припинення поставок зброї в Україну.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чув про китайську пропозицію мирного врегулювання війни з Росією. Однак поки жодних офіційних документів з цього приводу Україна не отримувала. // УНІАН