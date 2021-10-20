Президентский рейтинг: поддержка Зеленского падает, а его «слуги» создали нового кандидата

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский – 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В то же время по сравнению с весной-летом поддержка его снизилась. Кроме того, появился новый кандидат – экс-спикер ВР Дмитрий Разумков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 15-18 октября.

2 – лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (15,6%);

3 – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (12,2%);

4 – сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (9,4%)4

5 – председатель партии «Сила и честь» Игорь Смешко (7,8%);

6 – экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (7,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с сентябрьским опросом КМИС (в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова). В то же время они указывают, что снижение поддержки Зеленского прослеживается и по сравнению с майским опросом.

Социологи предполагают, что это может быть связано с определенным исчерпанием потенциала решений СНБО, негативным влиянием отдельных политических событий (​​»Вагнергейт», Pandora Papers, отставка Разумкова) и с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов). // Сегодня