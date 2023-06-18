без експертного дослідження. новий алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів в україні

Кабінет міністрів України ухвалив Постанову № 599, якою визначено, що під час перереєстрації транспортного засобу висновок Експертної служби МВС не є обов’язковим, за винятком першої реєстрації на території України транспортного засобу, ввезеного з-за кордону.

Таким чином, скасовано проходження експертного дослідження при великій кількості реєстраційних дій з транспортними засобами, а процедура купівлі-продажу стає ще зручнішою. Потрібно лише звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС, який надає послуги з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу.

«Під час проведення експертного дослідження під час перереєстрації транспортних засобів експерти МВС у 2022 році виявили 1202 транспортні засоби з підробленими або заміненими ідентифікаційними номерами двигуна, шасі автомобіля, а в першій половині 2023 року — 381. Водночас більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних транспортних засобів ввезених з-за кордону вперше. Загалом за рік проводиться близько 1,5 млн експертних досліджень транспортних засобів і документів про їх реєстрацію. Тобто у відсотковому співвідношенні експерти виявляли 0,08 % порушень із загальної кількості досліджень», — пояснив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Дослідження транспортного засобу Експертною службою МВС є обов’язковим відтепер лише при першій реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону транспортного засобу. Вартість такого дослідження залишається незмінною і становить орієнтовно 350 грн.

Водночас за бажанням продавця або покупця можна провести експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів до нього з видаванням висновку експертного дослідження може бути проведене. Тобто, держава надає вибір щодо формату і способу отримання державних послуг.

Експертне дослідження проводиться Експертною службою МВС або іншими державними спеціалізованими установами, що проводять судово-експертну діяльність і які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за відповідними експертними спеціальностями з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів (виявлення фактів знищення, підроблення або зміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, підроблення реєстраційних документів, що їх супроводжують), і включає огляд транспортного засобу та звірку інформації щодо транспортного засобу, внесеного до реєстраційних документів.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисна інформація на сайті.

ГУ Національної поліції в Одеській області