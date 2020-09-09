Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что выехал из Украины из-за угрозы его жизни и здоровью, связанной с его интервью Дмитрию Гордону.

Соответствующий сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте Богдана.

“В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу”, — написал он.

О каких именно угрозах идет речь он не уточнил.