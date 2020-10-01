«Дзвони батькам»: майбутнім строковикам придбали телефонні картки номіналом у 500 гривень

На Вінниччині активно готуються до чергового призову на військову строкову службу, який розпочнеться вже завтра, 1 жовтня. У військкоматі кажуть: відбирали строковиків в екстреному порядку. Брак часу виник через відтермінування весняного призову у зв’язку пандемією, зазначає АрміяInform.

– Усе літо працювали щодо весняного призову та майже без перерви розпочали підготовку до осіннього, – прокоментував підполковник Роман Потерлевич, начальник відділу комплектування та призову – заступник військового комісара Вінницького обласного військового комісаріату. – Проте це зовсім не вплинуло на результат. Усі 650 осіб вже пройшли комісію, так би мовити – місця укомплектовані. Планове завдання було зменшене за рахунок високих показників призову на контрактну службу. Служити на контракт вінничани йдуть охоче, навіть рекламувати службу не доводиться. До прикладу, якщо цього місяця ми мали планове завдання у 116 контрактників, то укомплектували бригади 130-ма фахівцями, тобто навіть перевиконали план. Цього разу багато потенційних строковиків приходили, навіть не чекаючи повісток, і друзів приводили. Особливо це стосується наймолодших –18-річних юнаків.

Відправлятимуть хлопців на службу без пафосу, концертів, проте із цінними подарунками від громад. Кожна громада обирали свій спосіб порадувати юнаків. Хто – закупив засоби для гоління, хто – цінні подарунки. А в одному із районів організували акцію «Дзвони батькам», придбавши строковикам телефонні картки номіналом у 500 гривень.

– Сорок осіб відправлятимемо служити до Десантно-штурмових військ. Аби потрапити туди, серед юнаків був справжній конкурс, усі захотіли бути десантниками, – коментує полковник Олег Вінницький, військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату. – Також багато хлопців рвалось у морську піхоту. Згідно з нашим аналізом, близько третини строковиків після служби підписують контракт із ЗСУ. Є і болючі питання, а саме виїзд потенційних строковиків закордон, адже чітких механізмів, аби обмежити виїзд чи повернути їх до України поки що немає. Сподіваємось, що вже до кінця року запрацює Єдиний реєстр, який допоможе налагодити роботу із державною прикордонною службою і дозволить врегулювати проблемний момент. Нині активно наповнюємо бази даних реєстру.

Перша відправка строковиків відбудеться вже 6 жовтня.