Гид автолюбителя: проблемы с запуском авто, как узнать, батарея это или генератор?

Если ваш автомобиль не заводится, это обычно вызвано «умирающим» или разряженным аккумулятором, ослабленными или корродированными соединительными кабелями, неисправным генератором переменного тока или проблемой со стартером. Может быть трудно определить, имеете ли вы дело с аккумулятором или с генератором переменного тока. Как узнать, кто виноват и что делать, рассказывают специалисты компании Starterok.

Признаки неисправного генератора

Причины поломок стартеров и генераторов могут быть разные. Фото: http://starterok.ua

Некоторые из вещей, на которые следует обратить внимание, — это отсутствие запуска и проблемы с запуском, затемнение света и проблемы с работой стереосистемы. Если ваша машина заводится, но глохнет, когда вы в пути, вероятно, ваша батарея не заряжается из-за неисправного генератора. Визжащий звук, исходящий от двигателя, который становится громче при запуске таких устройств, как обогреватель или звуковая система, может быть связан с износом подшипника генератора.

Если вы слышите вой или звук становится нечетким при нажатии на педаль газа, возможно, ваш генератор неисправен.

Если автомобиль не заводится, но фары все еще работают, обратите внимание на проблемы со стартером или другими частями двигателя.

Если на вашем автомобиле горит индикатор проверки двигателя или аккумулятора, это может указывать на проблему с автомобильной системой зарядки, или если ваш автомобиль запускается от внешнего источника и сразу прекращает работу, это может указывать на то, что генератор переменного тока неисправен. Важно продиагностировать авто у профессионалов для установки причины и последующих замены или ремонта стартера, генератора или батареи.

Что делают аккумулятор и генератор

Автомобильный аккумулятор обеспечивает начальный электрический заряд, который проходит через систему запуска и поворачивает некоторые узлы, чтобы завести машину. Когда автомобиль тронется, генератор отправляет ток обратно, чтобы подзарядить аккумулятор во время движения. Он подает питание на электронику автомобиля, когда он в пути, и обеспечивает возврат необходимого количества заряда к аккумулятору.

Наиболее частые неисправности генератора:

изношенные угли регулятора;

изношенные контактные кольца ротора;

неисправный регулятор напряжения;

неисправный блок выпрямительных диодов;

подшипники генератора

Симптомы плохой батареи

Если запуск двигателя долгий, например, ваш автомобиль труднее заводится холодным утром, он запускается непостоянно, или при запуске нет звука и внутреннего освещения, возможно, что аккумулятор вышел из строя, ненадежное соединение или низкое напряжение. Разряженный аккумулятор, имеющий видимую коррозию на клеммах, вероятно, поврежден.

Если скачок стартер работает, значит проблема с аккумулятором. Но вам также необходимо выяснить, просто ли он подходит к концу или в нем есть проблемы. Разряженная или разряженная батарея может быть вызвана отказом генератора. Это также может быть результатом дополнительного расхода энергии от фонарей, предохранителей, звуковых систем, сигнализаций и т. д.

Если ваш автомобиль не заводится

Приведенные выше общие признаки должны помочь определить, что именно идет не так. Если вы не хотите проводить собственную диагностику, обратитесь к специалисту для проверки электрической системы авто. Следует проверить как пусковую, так и зарядную системы.

Проверки стандартных батарей с жидкостными элементами должны включать проверку уровня жидкости, штырей (клеммы с маркировкой + и -) на предмет коррозии и кабелей для надежного соединения и отсутствия коррозии.

Должен быть проведен электронный тест батареи, который дает больше информации, чем стандартный тест под нагрузкой. Он измеряет напряжение и ток холодного пуска (CCA).

Также следует проверить напряжение и выходной ток генератора переменного тока и поискать признаки неисправных диодов — компонентов, которые преобразуют электрический ток из переменного в постоянный. Если пришло время его заменить, и ваш автомобиль был оснащен энергоемкими аксессуарами, такими как звуковая система, спросите, нужен ли вам генератор переменного тока большей мощности.

Если генератор работает нормально, поиск проблемы переместится на другие части системы запуска и зарядки.

Если генератор поврежден, это может повредить батарею. Поскольку генератор регулирует, сколько электрического тока возвращается в аккумулятор во время зарядки, аккумулятор мог перегреться из-за перезарядки. Это сокращает его ожидаемый срок службы и может сделать его ненадежным. Спросите, нужна ли вам замена, если вы ремонтируете генератор.

Если у вас плохой аккумулятор, он не повредит генератор.