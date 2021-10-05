Гид покупателя: зачем нужен ортопедический наколенник и как выбрать такое изделие?

Артроз является не только неприятным, но и опасным заболеванием суставов. Дискомфорт и боли в области пораженного органа — один из основных признаков проблемы. Для лечения артроза довольно популярным и эффективным инструментом является бандаж.

Но его применение целесообразно в комплексной терапии, отмечают эксперты представляющие магазин медтехники Мед Магазин. В зависимости от производителя и назначения, размеры и материалы, из которых изготавливаются такие аксессуары, могут варьироваться. Чтобы бандаж был максимально эффективен, перед покупкой следует проконсультироваться с врачом. Специалисты компании объясняют для чего он нужен и на что следует обращать внимание при покупке.

Зачем нужны наколенники и когда их носить?

Основная задача наколенников — минимизация болевых ощущений и снижение давления на колени при ходьбе. С помощью бандажей предотвращается развитие патологий. Артроз — опасное заболевание, сопровождаемое разрушением тканей. Дискомфорт и боли в коленях могут быть достаточно серьезными. При высоких нагрузках болевые ощущения усиливаются.

Какие функции выполняют наколенники:

нормализация кровотока;

снижение болей в суставах;

уменьшение отечности;

удаление воспалений;

восстановление работоспособности суставов;

минимизация напряжения мышц.

Наколенники помогут снизить болевые ощущения при появлении первых признаков артроза, но нет смысла использовать одни ортопедические изделия без терапии. Кроме того, без врача решить проблему также не выйдет. Благодаря тому, что бандаж надежно фиксирует колено, предотвращая сдвиги, минимизируется ударная нагрузка. В отличие от традиционных эластичных бинтов, ортопедические наколенники не нужно периодически перевязывать. Они не ослабевают на протяжении дня.

В каких случаях необходимо носить наколенники:

при постоянных нагрузках, например, занятиях спортом;

если суставы работают нестабильно;

в послеоперационный период;

для терапии воспалений;

при дистрофических нарушениях;

для восстановления связок и мышц после поражения.

Большинство проблем можно предотвратить, своевременно обратив внимание на симптомы. При активном отдыхе ношение бандажных повязок рекомендовано.

Виды наколенников

Закрытые бандажные повязки — оптимальный выбор для тех, кому точный диагноз еще не поставлен. С помощью таких наколенников можно снизить болевые ощущения, зафиксировав поврежденный участок. Для изготовления изделий используются преимущественно мягкие и эластичные материалы. Наличие утеплителя создает согревающий эффект. Закрытые наколенники позволяют локализовать болевые ощущения и обеспечивают хорошее кровообращение, но могут снизить воздухообмен.

Открытые бандажи более мягкие. Как правило, такие аксессуары назначаются при артрозах. Открытые повязки оснащаются ребрами жесткости. В зависимости от модели и назначения, производителем может быть предусмотрен механизм изменения степени натяжения. Открытые наколенники обеспечивают хорошую фиксацию суставов, за счет чего минимизируют нагрузку.

Аксессуары шарнирного типа можно отнести к универсальным. Их часто используют не только для лечения заболеваний, но и при периодических болях. В шарнирных изделиях предусматривается функция фиксации суставов в разной жесткости. Такие наколенники характеризуются высокой прочностью каркаса, а для их изготовления применяется преимущественно эластичная ткань.

Если речь идет о лечении артроза, выбирайте бандажи с подогревом. Функция нагрева осуществляется от инфракрасной или галогенной лампы. Также изделие может оснащаться дополнительными нагревательными элементами. Благодаря подогреву нормализуется диффузия жидкостей.