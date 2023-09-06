Гід покупця: Як обрати витяжний вентилятор для ванної кімнати

Ванна кімната – це одне з найважливіших приміщень в будинку, де ми проводимо час, роблячи свою особисту гігієну. Але часто ця кімната стає вологою і запліснявілою, що може призвести до проблем зі здоров’ям і незручностями в побуті. Саме тут важливою стає наявність витяжного вентилятора.

Експерти компанії OLVENT розповідають, як правильно обрати витяжний вентилятор для ванної кімнати та які особливості варто враховувати при виборі.

Переваги використання витяжного вентилятора

Перед тим як перейти до вибору вентилятора, давайте з’ясуємо, чому він важливий. Витяжний вентилятор відіграє ключову роль у забезпеченні нормального мікроклімату у ванній кімнаті. Ось декілька переваг його використання:

Видалення вологи: Вентилятори витяжні допомагають видаляти вологу з ванної кімнати, запобігаючи утворенню плісняви і грибка. Видалення запахів: Завдяки зворотнім клапанам, вони не дозволяють неприємним запахам проникати у інші приміщення. Підтримка свіжого повітря: Вентилятори забезпечують постійний обмін повітрям, що робить вашу ванну кімнату більш комфортною та зберігають Ваше здоров’я.

Тепер, коли ми зрозуміли важливість витяжного вентилятора, давайте перейдемо до вибору самого вентилятора.

Які бувають витяжні вентилятори

За розміром вихідного патрубка (90 мм, 100 мм, 120 мм, 125 мм, 150 мм)

Перший крок у виборі витяжного вентилятора – це визначити розмір вихідного патрубка. Вони можуть бути різних розмірів, таких як 90 мм, 100 мм, 120 мм, 125 мм, та 150 мм. Обираючи розмір, ви повинні врахувати обсяг вашої ванної кімнати та потужність вентилятора, яку ви плануєте встановити. Якщо ванна кімната дуже велика, то краще вибрати вентилятор з більшим розміром вихідного патрубка, щоб він ефективно витягав повітря.

За рівнем шуму (стандартні та малошумні)

Іншою важливою характеристикою витяжних вентиляторів є рівень шуму, який вони виробляють під час роботи. Особливо це важливо, якщо ваша ванна кімната прилягає до спальні або інших приміщень, де потрібна тиша. Малошумний вентилятор з закритою лицьовою панеллю – це відмінний вибір для забезпечення комфортного користування.

За дизайном (Відкрита лицьова панель та декоративна закрита)

Вибір дизайну вентилятора також має значення, особливо якщо ви хочете, щоб він доповнював інтер’єр вашої ванної кімнати. Вентилятори можуть мати відкриту лицьову панель, яка виглядає більш традиційно, або декоративну закриту панель, яка може бути прикрашеною під ваш стиль.

Модифікації витяжних вентиляторів

Повітряний обмін у ванній кімнаті – це не єдина функція витяжного вентилятора. Існують додаткові модифікації, які можуть робити його роботу більш ефективною та зручною.

Таймер затримки вимкнення

Таймер затримки вимкнення – це корисна функція, яка дозволяє вентилятору продовжувати працювати певний час після того, як ви покинули ванну кімнату. Це допомагає витягти всю вологу та запахи після використання ванної.

Датчик вологості

Датчик вологості – це ще один корисний елемент, який може встановлюватися у вентилятор. Він автоматично регулює роботу вентилятора в залежності від рівня вологості в повітрі. Це допомагає економити енергію та забезпечує оптимальний мікроклімат у ванній кімнаті.

Датчик руху

Датчик руху – це корисна функція для забезпечення автоматичного включення вентилятора, коли ви заходите у ванну кімнату. Це дозволяє забезпечити ефективний видалення вологи та запахів, навіть якщо ви забудете включити вентилятор.

Зворотній клапан

Зворотній клапан – це важливий елемент, який не дозволяє запахам з вентиляційної системи повертатися назад у ванну кімнату.

Який же обрати вентилятор у ванну кімнату

Після вивчення всіх можливостей вибору витяжного вентилятора, важливо врахувати всі ваши потреби та вимоги. Обирайте малошумні моделі вентиляторів із закритою лицьовою панеллю, які відповідають розміру вашої ванної кімнати. Розгляньте можливість встановлення таймера затримки вимкнення та датчиків вологості та руху для максимального комфорту.

Де купити вентилятори витяжні в Україні?

Якщо ви шукаєте надійного постачальника витяжних вентиляторів в Україні, фахівці компанії OLVENT, радять шукати сертифікованого дилера вентиляційної продукції таких відомих брендів, як Вентс, Блауберг, Домовент, Солер Палау та інших. Магазин повинен надавати офіційну гарантію на всі товари та мати великий асортимент витяжних вентиляторів різних розмірів та модифікацій. Швидка доставка по всій Україні, буде вагомим чинником, бо дозволить покупцю отримати необхідний вентилятор без зайвих зусиль.

Вибір витяжного вентилятора – це важливий крок у забезпеченні комфортного мікроклімату у вашій ванній кімнаті. Дотримуючись порад та рекомендацій цієї статті і використовуючи список фактів, ви зможете знайти ідеальний вентилятор для вашого дому.